綠提名初探／民進黨基隆提名漸明朗 童子瑋出線機率高

童子瑋換上新的中華民國大頭貼，被視為向外界釋出訊號。（翻攝臉書）

民進黨布局2026地方大選，在非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，至表達意願期截止日、昨（10月31日）下班前，無人向黨自薦參選基隆市長。本刊調查，黨內基隆市長人選已趨明朗，正是現任的議長童子瑋，惟因童有議長身分，為避免過早登場遭質疑議事不中立，影響議會運作，因此才暫時「留中不發」尚未提名，但黨內已有過私下的溝通說明，因此無其他人選毛遂自薦。

民進黨內曾被點名參選2026基隆市長者眾，包括前立委蔡適應、前立委高嘉瑜、台北市議員許淑華等人，惟此三人皆未在表達意願期有動作。許淑華已經是五連霸議員，過去兩度參選台北市松信立委卻皆未能突破，外界一直傳許淑華有意轉換選區回到家鄉基隆參選立委。近來許淑華的團隊成員、青年監督聯盟執行長許譽騰在地方勤走基層、籌組自己團隊，被認為正在爭取明年議員選舉接棒許淑華，許淑華則被看好轉換跑道入閣歷練，再於2028年作為黨內活棋挑戰立委。

高嘉瑜日前雖表態在2026地方選舉不會缺席，但對於到底是要選基隆市長，還是回鍋選議員，她仍賣關子，如今高未在她故鄉基隆的市長參選上表達意願，則回鍋議員的可能性大增。

地方人士指出，童子瑋目前的短處是整體知名度尚有增加空間，長處則是75年次的他年輕、有爆發力，此外，基隆市信賴台灣之友會由賴清德舅舅童永擔任理事長，童永也是童子瑋的祖父，童子瑋未來若真的出線競選明年市長，黨內無論在派系整合或社會力串連上，都會相當順利，謝國樑在任內屢爆施政爭議，未來若市政狀況未見明顯改善，將給予童子瑋足夠的挑戰空間。

