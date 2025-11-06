綠提名初探／苗栗陳品安出線機率高 竹縣市母雞未定小雞焦慮

民進黨選對會5日開會，傾向徵召年輕世代的縣議員陳品安參選苗栗縣長。（翻攝陳品安臉書）

民進黨選對會5日開會，除拍板徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，也討論到其他艱困選區人選，在苗栗縣長部分，傾向徵召年輕世代的縣議員陳品安參選。事實上，竹苗選區一向是民進黨艱困選區，黨內認為陳品安早點起跑也是好事，不過竹縣、竹市人選則仍不明朗，讓地方基層相當憂慮。

本刊調查，民進黨新竹市長人選目前渾沌不明，2024年參選竹市立委的陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔，雖仍持續針對公眾議題發聲，被認為仍有意選舉，但林志潔志在立院，對明年的市長選舉並無意。

竹市綠營公職一度將希望放在現任議員、前黨部主委陳建銘，據悉，陳建銘今年中曾在一次內部會議中，受眾人鼓掌鼓勵他參選，但陳建銘經過2週長考後，向外界釋出自己不選的決定，若外界未再勸進，竹市綠營人選恐要重新歸零思考。

距離明年選舉剩下剛好1年，許多議員擬參選人都已開始在地方活動、努力經營網路社群，如民進黨團總召柯建銘的特助戴振博，此次也投入竹市北區的議員選戰，綠營基層對明年的母雞未定相當焦慮，畢竟相較於藍白陣營，高虹安競選連任的事態明朗，藍營也可能禮讓，一對一的情況下，民進黨可能選得不輕鬆。

本刊調查，陳品安是律師出身，早年因投入反風車自救會在苗栗落地生根，2018年以無黨籍身分投入議員選戰，如今是苗栗媳婦、孩子的媽，因其學經歷與從政後的表現亮眼，受到黨高層注意，選對會前往接觸後亦認為是明年選戰的適合人選，因此早早就浮出檯面，相較之下，竹市提名需要尊重柯建銘，竹縣則必須尊重鄭朝方的鄭家，情況尚未明朗。

