綠提名南台灣三首長 賴清德強調無縫接棒

民進黨今(21)日提名南台灣三首長，總統賴清德親自為台南市長提名人陳亭妃掛上彩帶。(劉祐龍攝影)

民進黨今(21)日召開縣市長提名記者會，正式提名立法委員蔡易餘參選嘉義縣長、立法委員陳亭妃參選台南市長，以及立法委員賴瑞隆參選高雄市長。嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁親自到場力挺接棒人選，展現黨內高度團結。





民進黨主席賴清德表示，三位候選人長期深耕地方、問政與服務表現深獲肯定，且在各自選區皆曾拿下最高票，是最能無縫銜接地方治理、延續建設成果，帶領南台灣持續前進的最佳人選。他強調，此次提名由現任縣市首長公開推薦，不僅展現民進黨的民主制度，也象徵地方治理經驗與責任的傳承。

黃偉哲表示，陳亭妃歷經完整民主初選脫穎而出，將承接歷任市長累積的施政基礎，有望成為台南首位女市長，持續帶領城市向前。陳亭妃則表示，感謝賴清德總統及歷任市長為台南奠定良好基礎，也感謝市民27年來一路相伴與支持。她強調，未來將延續黃偉哲市長的施政精神，讓市政更貼近民意、建設更有感，並擴大團結所有愛台南的力量，為台南開創新局。





翁章梁指出，嘉義正邁入關鍵轉型期，未來十年將是發展「黃金十年」，蔡易餘長期站在第一線服務鄉親，是最能承接縣政、帶領嘉義再升級的人選。蔡易餘則表示，將以農業為根本、工業為動能、科技為引擎，結合觀光發展，全面推動產業升級與地方建設。





陳其邁指出，高雄、台南、嘉義已形成引領台灣前進的重要科技與產業廊帶，賴瑞隆最了解高雄，是延續城市轉型成果的最佳人選。賴瑞隆則表示，將以市政優先、專業治理為核心，推動高雄邁向國際幸福城市。

總統賴清德致詞強調，三位候選人都是資深立委，深耕地方，是最能無縫銜接地方治理的最佳人選。(劉祐龍攝影)

民進黨台南市長提名人陳亭妃、高雄市長提名人賴瑞隆、嘉義縣長提名人蔡易餘。(劉祐龍攝影)