綠提名周春米參選連任 蘇清泉二度對決喊屏東需改變

民進黨4日召開民進黨縣市長提名屏東、澎湖記者會，黨主席賴清德（右）為爭取連任的屏東縣長周春米（左）披上競選綵帶。（劉宗龍攝）

對此，國民黨屏東縣長提名人、現不分區立委蘇清泉表示，屏東現狀江河日下，亟需改變。（資料照）

民進黨中執會4日提名屏東縣長周春米參選連任，身兼黨主席的賴清德總統爲周披上綵帶，對此，國民黨屏東縣長提名人、現不分區立委蘇清泉表示，上回參選縣長，是連前中選會主委李進勇都承認「有瑕疵」的情況下，以1萬票落選，而今屏東現狀江河日下，亟需改變。

對於與周春米二度對決，蘇清泉指出，上回參選縣長，是連前中選會主委李進勇都承認「有瑕疵」的情況下，以1萬票落選，這次捲土重來，也將強化各投票所的監票機制，務必要在公平公正公開的情況下，讓屏東選民的心聲完整正確呈現出來，還給屏東人一個公道。

蘇清泉表示，民進黨派出誰來參選，自己的參選動機與策略都是一致，就是希望能為屏東鄉親帶來更好的未來，因為屏東現狀江河日下，亟須改變。

他強調，屏東「生不如死」已經嚴重到難以忽視的地步，民進黨在屏東執政30年，已連續22年人口負成長，最近10年更是以每年5000人速度銳減，立委席次已經從3席減為2席，再這樣下去，甚至連議員席次都將受威脅。

他進一步指出，人口高齡化、少子化，讓屏東縣整體社福負擔加重，民進黨中央地方都是執政黨，屏東的重大交通建設卻持續停滯，唯一將動工的國道10號延伸到新威大橋，還是他10年前擔任第8屆立委時所爭取。

