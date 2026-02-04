綠提名周春米、陳光復拚連任 白正式徵召黃國昌選新北市長

兼任民進黨主席的總統賴清德為2位選將繫上競選背帶，民進黨布局2026地方大選，4日提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。

民進黨主席賴清德表示，「柔性治理的周春米縣長，與務實治理的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能繼續為屏東、為澎湖帶來進步。」

至於新北市長選戰部分，相較綠營早早底定由蘇巧慧出馬，藍營人選持續協調，傳出熱門人選台北市副市長李四川，過年前就會宣布請辭拚選戰。

民眾黨則宣布正式徵召黃國昌參選新北市長，恰巧黃國昌揮毫迎春寫下「一馬平川」也引發聯想。

民眾黨主席黃國昌說：「沒有啦，那個新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想，那對於川伯他任何決定，身為政壇晚輩的我都是滿滿的祝福。」

對於李四川請辭副市長傳聞，台北市長蔣萬安則回應，「要過年了，考慮我的心情好嗎？」

針對黃國昌日前稱，對於2026選戰布局，在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，國民黨立委柯志恩也認為，藍白一定要合，高雄才有機會打勝仗。

國民黨立委柯志恩說道，「從頭到尾我都認為藍白一定要合，因為要面臨這個高雄這麼大的一個綠營盤勢，唯有在野黨大家合作團結，才有機會打贏勝仗。」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆認為，「任何的政治人物想要以政治分贓、政治利益來思考高雄的未來，這些作為都不會得到高雄市民的支持。」

同樣備受關注的台中市長「姊弟之爭」持續陷入僵局，引發基層焦慮，立法院副院長江啟臣上午陪同台中市長盧秀燕視察谷關。被問到人選問題時，盧秀燕喊話黨中央「越快越好。」

台中市長盧秀燕說：「越快越好，事不宜遲。」

立法院副院長江啟臣表示，「我們也期待黨中央能夠發揮智慧，讓大家不要憂心，趕快結束這種不確定。」

民進黨台中市長參選人何欣純則認為，民眾已經看膩「姊弟之爭」，在互爭出線前，應該優先考慮台中市民的相關利益，才是市民所期待。