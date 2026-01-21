綠提名嘉南高市長參選人 藍營部分縣市人選未定

民進黨高雄市、台南市、嘉義縣初選落幕後，21日正式通過提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘成為參選人，除了黨主席賴清德親自披掛競選背帶外，現任執政的縣市長陳其邁、黃偉哲與翁章梁也都北上出席，象徵傳承交棒。

總統兼民進黨主席賴清德表示，「3人對各縣市都提出非常好的藍圖，所以我們深信如果當選之後，一定可以無縫接軌。」

其中最受矚目的台南市，前一日陳亭妃拜會在初選中支持林俊憲的議員，但最後未簽署「切割郭信良」等3點協議保證，被外界解讀初選裂痕仍難以弭平。

陳亭妃拜會同黨台南議長 未簽署「勝選共同聲明」

民進黨台南市長參選人陳亭妃回應，「人要怎麼切割？一個個體跟個體要怎麼切割？基本上他們有什麼需要、有什麼需求，跟我說，我絕對全都答應。但是應該不用簽下這3個字協議，這個好像互信程度就已經不夠了。」

國民黨台南市長參選人謝龍介說：「會對中間選民蠻傷的啦，大家覺得你們只在爭個別派系，只在爭個人的輸跟贏。」

而在高雄方面，賴瑞隆將對戰國民黨提名的立委柯志恩，賴瑞隆再度訴諸黨內團結。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，「我會用最謙卑、最開放的態度來向各界請益，同時間團結我們所有的戰友。」

國民黨高雄市長參選人柯志恩提到，「藍綠各自歸隊之後，中間選民絕對是我們都要爭取的。我們未來當然就是以政策，來讓高雄的市民能夠認同我們。」

隨著民進黨已公布13縣市參選人，國民黨提名進度相對緩慢，而且在部分縣市人選出現僵持不下的紛爭。黨主席鄭麗文在中常會上特別強調，黨內的程序與規則，不會因為個人的特殊需要而改變。

國民黨主席鄭麗文強調，「國民黨會一改過去大家認為的醬缸文化，最重要的就是一個大開大闔、遵守制度，所以大家願賭服輸，沒有內定人選、沒有黑箱作業。」

至於首都市長選戰，在蔣萬安尋求連任的情況下，民進黨派誰出馬備受關注，尤其在台美關稅談判拍板後，行政院副院長鄭麗君的呼聲漸高，對此蔣萬安只回應「選舉還早，目前專心市政」。