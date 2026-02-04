綠提名屏東、澎湖縣長參選連任 陳光復回應自家立委質疑

民進黨通過屏東、澎湖縣長提名。（曾薏蘋攝）

民進黨中執會今提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復參選連任，身兼黨主席賴清德總統更爲兩人披上綵帶；由於陳光復面臨同黨籍立委楊曜連日力促兌現《全縣免健保》以及軍公教《年資加成30％》政見；陳受訪表示，澎湖軍公教年資加成提高到30％已獲行政院支持，全縣免健保他會努力爭取。

面對同黨籍澎湖立委楊曜日前提出，希望陳光復還有時間完成政見的時候，趕快完成，避免選戰一開打就落居下風，其中兩項分別為《全縣免健保》以及軍公教《年資加成30％》政見。

陳光復今天提名記者會後受訪指出，軍公教年資加成30％部分，行政院跟人事總處已經承諾，離島都會一致。至於全縣免健保，澎湖地處離島，地處不變，但近年來相關的福利已經逐漸達成，澎湖的福利是全國數一數二，這兩年在中央政府支持下，離島加給跟金門、馬祖一樣，每個月達到9790元，中央政府給與相當多支持，他會繼續努力爭取，希望能夠達成。

民進黨今天的中執會，討論「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」的提案，議決通過建請提名周春米與陳光復參選連任。

賴清德說，周春米縣長無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。縣長上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

至於陳光復，賴清德說，如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。

對陳縣長而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。陳以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德說，相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

