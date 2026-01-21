綠提名陳亭妃選台南市長 賴清德幫披彩帶！互動曝光

民進黨今天(21日)舉行中執會提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長，並於會後舉行記者會。外界關注兼任民進黨主席的賴清德、陳亭妃互動，賴清德除替陳亭妃披上競選紅綵帶外，兩人也多次握手致意，陳亭妃致詞時則「言必稱賴」，賴也多次點頭。

民進黨提名記者會進場時，陳亭妃緊跟賴清德進入會場，入座後，陳亭妃與賴清德之間隔著立委賴瑞隆，兩人都保持微笑。在賴清德替陳亭妃掛上競選綵帶時，陳亭妃滿臉笑容，笑得眼睛瞇成一條線，還有雙手緊握賴清德，賴清德也露出微笑。賴清德除了替陳陳亭妃繫上競選背帶之外，還一起喊出陳亭妃凍蒜的口號。到最後兩人特別握手致意，陳亭妃還出手拍了一拍賴清德的背。

陳亭妃致詞時，多次提及賴清德，稱讚賴清德擔任台南市長期間打下的施政基礎。她表示，未來將延續相關政策方向，結合更多不同的力量，讓賴清德2028競選總統連任時，能贏過2024的得票率，這是非常重要的，也希望大家能一起加油。賴清德頻頻點頭微笑、為她鼓掌。她也特別感謝初選對手立委林俊憲在第一時間民調開封後的風範及表態祝賀，強調黨內團結的重要性。

賴清德則表示，陳亭妃歷經多年地方與中央歷練，能精準掌握市政需求，也能有效銜接國家政策方向，並對她未來團結地方、為台南開創新局表達高度信心。

不過，不知是湊巧還是刻意安排，今天介紹參選人的重任交給即將卸任的3位縣市長。賴清德致詞時則提及，蔡易餘三屆、陳亭妃五屆、賴瑞隆三屆，都是在自己的選區拿到最高票，深受民眾肯定，也都提出很好的藍圖，當選後一定能無縫接軌。

針對賴清德、陳亭妃過去的互動。去年7月，丹娜斯颱風重創台南、嘉義沿海地區，賴清德南下視察災後復原進度時，針對當地民宅屋頂多被強風掀翻，曾當眾稱讚立委林俊憲及郭國文募集帆布救火，一旁的陳亭妃聽聞當場變臉。去年10月，針對陳亭妃在立院針對台南烏山頭水庫光電板「用藥水清洗」爭議質詢，賴清德在民進黨中常會當場要求陳亭妃說明，並強調身為執政團隊的一員，就要積極澄清謠言。

