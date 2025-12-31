綠提名陳素月選彰化縣長 賴清德喻她像「阿信」：看起來素素的、做事很踏實

賴清德今比喻，陳素月就像阿信一樣，南北奔波，卻從來沒有叫苦，而且表現傑出，又特別重視教育。（圖／李智為攝）

民進黨中執會今天（31日）下午通過3縣市長候選人提名，分別基隆市議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長。身兼民進黨主席的總統賴清德比喻，「陳素月就像阿信一樣」，單親媽媽要照顧小孩又要問政服務民眾，南北奔波，卻從來沒有叫苦，而且表現傑出，又特別重視教育，呼籲彰化鄉親鼎力支持陳素月。

民進黨中執會今提名基隆、彰化、雲林3縣市長人選，並於會後舉行提名記者會。賴清德表示，陳素月的經歷非常豐富，人如其名，她看起來素素的，很樸實，做事很踏實，民眾都說她把大家當成家人，像月亮一樣溫柔。

賴清德指出，陳素月當選2屆彰化縣議員，連續當選4屆立法委員，拿下彰化縣史上最高票超過10萬票，她在立法院問政一流，基層經營獲得肯定，且她當立委後修改《地方制度法》，把員林鎮升格為員林市，她也關心彰化傳統產業發展，很多中小微企業需要政府協助，最重要的橋樑就是陳素；此外，高鐵彰化站沒有與台鐵串連，造成民眾不便，在陳素月努力下，田中支線也開始動土。

「陳素月就像阿信一樣。」賴清德說，陳素月是單親媽媽要照顧小孩又要問政服務民眾，南北奔波，卻從來沒有叫苦，而且表現傑出，又特別重視教育，像是選區大小學校的校舍改建、教育設施補充等，都可以看到陳素月的努力，呼籲大家鼎力支持陳素月。

陳素月承諾，她一定會拚盡全力，為彰化縣鄉親謀取福祉，絕不會為個人的私利。（圖／李智為攝）

陳素月致詞時先是感謝類初選期間，黨內另外三名一起努力打拚的優秀同志，分別為立委黃秀芳、彰化市長林世賢，及前彰化市長邱建富，大家在初選過程中彼此尊重、良性競爭，各自提出對彰化縣未來發展願景，展現了民進黨最佳民主風範，現在初選已經結束，她會努力凝聚黨內共識，團結一致，打贏明年彰化縣長選戰。

陳素月指出，自己是南投鄉下農村家庭長大的小孩，在求學階段自己沒有想過有天會從政。她聽老師說過，服務才是落實民主唯一途徑，透過服務解決鄉親問題才能夠獲得他們的信任，鄉親才會相信他們的理想，所以她擔任立委以來，心心念念的就是鄉親的需求，每當立法院會議結束後，她就會馬上返回地方關心鄉親。

陳素月強調，如果未來她能夠帶領彰化縣政府，她會用心傾聽、用最積極的態度解決現在彰化面臨的問題，像是人口流失嚴重、高齡化、勞工平均薪資全國最低、彰化鐵路高架化等，也會關心教育環境，讓家長們不用把孩子送到外縣市讀書，同時支援多元教育，讓孩子能夠適才適性發展。

陳素月承諾，她一定會拚盡全力，為彰化縣鄉親謀取福祉，絕不會為個人的私利，會努力解決鄉親遭遇到的問題，再次提醒彰化鄉親給她機會，讓大家一起努力找回彰化縣過去光榮，讓彰化人都可以喊出「我彰化我驕傲」。



