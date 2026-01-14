綠提名"醫界劉寶傑"選南投 温世政:吃南投米的孩子回來顧家了

政治中心／林靜、胡景順 台北報導

民進黨備戰年底選戰，今天（14號）中執會通過提名，有"醫界劉寶傑"稱號的新北牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，對戰許淑華；温世政透露自己多年來一直希望能回鄉服務，如今終於等到機會，不過賴總統也坦言，南投對民進黨來說難度不言而喻，希望鄉親給優秀的温醫師機會。

民進黨主席賴清德：「把今天徵召的記者會，這個舞台完全交給温世政醫師。」

特別把提名舞台、亮相機會獨留給温醫師，民進黨中執會，拍板提名牙醫師温世政參選南投縣長，為了這位"奇兵"，總統賴清德早在半年前就三顧茅廬，親自拜託。

民進黨主席賴清德：「温醫師是國考狀元，南投傑出的子弟，放下在北部辛苦打造的成就，毅然決然地回到故鄉，南投在對民進黨來講，那個困難應該是不言可喻。」

南投縣長參選人（民）温世政：「跟張忠謀先生一樣，他在53歲那一年，答應了孫運璿院長的邀請，毅然決然回到台灣，我温世政今年也是53歲，放棄我在台北的事業，回來跟我們南投鄉親一起打拼。」

民進黨發言人韓瑩：「温醫師沒關係很想幫忙吼。」

民進黨提名「醫界劉寶傑」選南投 温世政：吃南投米的孩子要回來顧家了（圖／民視新聞）台上訴說人生故事，令人動容，台下温世政也展現親民作風，在記者會還主動幫工作人員搬動講台。今年53歲的他，有"醫界劉寶傑"稱號，是現任新北市牙醫公會理事長，草屯出身、北醫牙醫系畢，是全國牙醫師國考榜首，出身深藍家庭，如今義務反顧，拋下新北一切，要回到家鄉，爭取給南投鄉親服務的機會。

民進黨提名「醫界劉寶傑」選南投 温世政：吃南投米的孩子要回來顧家了（圖／民視新聞）南投縣長參選人（民）温世政：「我在台北完成了我的事業，而我將在南投完成我的志業，南投囝仔要回來顧厝了，拜託大家多多支持。」

南投這一仗，對上的是力拼連任的縣長許淑華，即使仗不好打，但温世政正面迎戰，要用真心誠意，盼讓南投藍天變綠地。

