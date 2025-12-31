綠提名3縣市長候選人！童子瑋戰基隆市長
[NOWnews今日新聞] 迎戰2026，民進黨中執會今（31）日通過徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國出征雲林縣長。黨主席賴清德表示，這三人具有相同特質，專業問政、深耕基層，獲得民眾一致肯定。
民進黨今召開民進黨縣市長提名基隆、彰化、雲林記者會，包含黨主席賴清德、秘書長徐國勇、發言人吳崢等人出席。
賴清德表示，由北到南這三位候選人具有相同特質，就是有很好的民意基礎，在議會都是專業問政、也深耕基層，獲得民眾一致肯定。
賴清德介紹童子瑋時說，童為基隆在地人，本身熱心公益，擔任基隆市體育會跆拳道主任委員，也是登山會理事長，同時也是籃球協會副主任委員。至於為何他會從政，就是出自於對土地的感情，童認為有理想，用講的不夠，要實地去執行，因此投入政治行業，但一開始長輩不支持，因此第一次選舉用無黨籍參選，沒有黨、家中長輩奧援，靠著朋友及基隆市民支持，一步一腳印高票當選，後來順利成為議長。
賴清德提到，童子瑋願意接受徵召，完全是因為希望讓基隆回復到過去光榮的港都，過去基隆是台灣頭，有繁榮的過去，但因為時代演變漸漸退去光環，一直到林右昌當市長8年基隆才重新得到升級，可以看到整個基隆發展方向，但很可惜過去4年基隆又再次停頓了；賴也細數童的政績，包含推動廟口自來水水管更新、將基隆獅球嶺變成夜景平台等，他願意用過去的經驗、專業能量，推動基隆回到過去的雨都繁華，「我很期待，基隆鄉親能支持童子瑋議長」。
賴清德盛讚，陳素月的經歷非常豐富，人如其名，「看起來就是素素的，很樸實」，做事很踏實，民眾的感受就是把陳素月當成自己家人，像月亮的光芒一樣，幫助需要幫助的民眾；他提到，陳過去是兩屆彰化議員，連續四屆立委，第十屆立委選舉時，更拿到創彰化縣立委選舉紀錄最高票超過10萬票，同樣在立院問政一流、基層經營備受肯定。
賴清德提到，陳素月也修改地方制度法，將員林鎮升格為員林市，同時也關心傳產發展，另外，在她的努力下，田中支線已經動土，未來台鐵會串連高鐵，讓彰化交通帶來不一樣的發展。賴說，陳素月就像阿信一樣，因為她是單親媽媽，照顧小孩又要問政、服務民眾，但從來沒有叫苦過，且表現傑出，也因此特別重視教育，包含選區大小學校的校舍改建、跑道重鋪、教育設施補充，都能看到他的努力。
賴清德指出，劉建國是資深民意代表，雲林鄉親很清楚，劉是艱苦小孩出生，由母親扶養長大，特質是非常孝順，也關心弱勢民眾，他也推動多項重要建設，包含斗六分院虎尾醫療大樓興建、虎尾溪整治；賴強調，劉建國關心弱勢、照顧雲林縣父老、爭取醫療資源、同時也爭取重大建設，是最適合的下一任雲林縣長人選。
