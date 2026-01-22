綠提告涉犯國家機密保護法 黃國昌嗆「一群法盲」：別一天到晚秀下限

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

針對民眾黨團總召黃國昌周一（19）日出席立法院外交及國防委員會，一度將機密資料攜出會議室引發爭議，更遭質疑監視器畫面中有42秒消失，已足以將手上資料拍完。民進黨團書記長陳培瑜今（22）日赴北檢告發黃涉違反《國家機密保護法》與《刑法》。

黃國昌嗆，民進黨昨天不是告了？今天又告？酸「一群法盲」，並稱在立院應好好做立委該做的事，「不要一天到晚在那邊秀下限。」

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，被問到怎麼看民進黨團控告他涉違反《國家機密保護法》與《刑法》，他回稱，民進黨的這一群人非常的可笑，昨天不是又告了？今天又告了？所以，這幾天一直在看法條，搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？

黃國昌指出，他說過，針對這一群法盲要刻意炒作這議題，「我的奉勸是，在立法院裡面好好該做一個立委該做的事情，不要一天到晚在那邊秀下限。」

針對綠營頻質疑，消失在監視器畫面的 42 秒時間，已足夠將資料拍完？黃國昌表示，沒有關係啊，「我們就等著看嘛！」等到檢察官的不起訴處分做出來後，到時候民進黨對他濫行告訴，再多添了一筆他們被狠狠打臉時，「千萬不要躲起來喔，到時候千萬不要躲起來喔！」

