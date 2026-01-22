綠提告若洩密最高判7年 黃國昌：處分出來後不要躲

台北市 / 綜合報導

立法院外交國防委員會19日召開機密會議，民眾黨立委黃國昌離開會議室時，將機密資料攜帶出去，民進黨團偕同律師，今(22)日就違反國家機密保護法等相關罪嫌，到北檢告發。黃國昌再次出面回應，表示等到不起訴處分出來後，到時候都不要躲起來。

持續緊咬黃國昌，立法院民進黨黨團書記長陳培瑜，22日協同律師趕赴北檢，針對黃國昌19日將國防外交委員會上，機密資料攜出委員會外1分15秒，代表民進黨團進行告發。

立院民進黨黨團書記長陳培瑜說：「是什麼原因，你會突然在樓梯的轉角，或是你已經下到一樓，你才突然想到啊，我手上有機密文件，我要刻意的懷疑這就是一個，刻意，蓄意的，預謀的動作，要把機密文件帶出去，做任何的事情，他自己必須公開說明。」

要請檢調介入偵辦，釐清到底有無翻拍事實，民進黨團正式告發，黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》，與《刑法》洩漏國防秘密罪，恐將處1年以上7年以下有期徒刑，至於在攝影機死角那關鍵42秒，高雄市基進黨議員張博洋也實測到底能拍幾張照片，碼錶一按趴在地上一張兩張趕快拍，分秒必爭手酸了還是不能停。

高雄市議員(基)張博洋說：「42秒之內快速的話，，可以連拍37張照片，而且還可以從從容容遊刃有餘的走出去。」調閱監視器後民進黨立委沈伯洋，也重回現場模擬當下情境，民進黨立委吳思瑤也質疑又在樓梯間死角逗留，究竟目的為何。

立委(眾)黃國昌說：「等到檢查官的不起訴處分做出來了以後，他們被狠狠打臉的時候，千望不要躲起來，我的奉勸是，在立法院裡面，好好該做一個立委，該做的事情。」從黃國昌攜出機密報告開始，雙方連日來隔空互槓。

