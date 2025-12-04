綠提多放一天「民主假」 張景森轟：別老用舊腦袋算選票

立法院國民黨團、民眾黨團推動「不在籍投票法草案」，民進黨團部分，則是提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張選舉、罷免及公投投票日及其前1天均放假1天，被形容是「民主假」，引發熱議；在前立委林濁水痛批該政策後，行政院前政務委員張景森今（4日）也發文批評，全世界沒有在投票前一天放假的，這不是民主創新，是台灣政治人物獨創的「放假買票」文化。

張景森發文指出，第一，全世界沒有在投票前一天放假的，這不是民主創新，是台灣政治人物獨創的「放假買票」文化。政客用放假來討好上班族屢見不鮮，颱風假就是最好例子。他認為，其實不管用什麼名目放假，都跟經濟有關係，政府應該在國家經濟生產力允許的範圍裡面，好好規劃一年的總放假天數，以及如何放假的方法，而不是任由政客喊價。

廣告 廣告

張景森續指第二，多放一天假，以 2024 年 GDP 估合理估計，無法補回、而且不會在其他時間或其他部門彌補的「淨損失」，大概落在100至200億元之間，不要拿幾百億的成本當作政治宣傳費用，還包裝成民主價值，這成本太高了；第三，根據他的觀察，台灣人只要有三天連假，最容易出國或出去玩，而投票日卡在禮拜六，如果那次選情沒什麼緊張，其實選民反而會犧牲投票，選擇出去玩，那些沒有什麼重要性的地方選舉，投票率可能會更低。

至於要解決返鄉投票困難的方法，張景森說很簡單，把投票日改到星期日就好了，星期五、六回家，星期天投票，時間應該很從容才對。但他也說，根本的方法是「不在籍投票」，支持國內自由地區實施，方便在外工作或求學的人，在就學或工作地點投票，這是保護他們的投票權，而且也是減少返鄉投票成本的最好方法。

但張景森也設下但書，堅決反對在台灣以外的地區投票，因為在海外投票一定會因為技術問題和政治問題引起巨大的衝突。他認為，國內的不在籍投票或許還有技術上的一些問題，但老實講，真的沒什麼了不起的困難，可能是民進黨在考慮自己的選票得失，因此各個政黨還是努力在自己的工作表現上爭取選票比較實際。

不過，張景森認為，不在籍投票也不見得對民進黨不利，就他多年觀察，民進黨選票最少的地方就是離島跟山地、偏鄉，而偏鄉的出外選民政治意識比較接近主流，支持民進黨的比例高於在地的住民；他提到，不敢說不在籍投票一定有利民進黨，但是反對那種失敗主義認為一定不利民進黨。「民進黨不要老是用舊腦袋在算選票。腦袋換一換，民主才會進步。」

【看原文連結】