綠提將黃國昌移送紀律委員會 藍白人數優勢封殺

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對民眾黨立委黃國昌周一（19日）出席立法院外交及國防委員會時，一度不小心攜出機密資料，遭綠營提告涉犯國家機密保護法及刑法，民進黨團今（23）日向立法院會提案，要求將黃國昌移送立法院紀律委員會。不過，遭到藍白挾人數優勢封殺。

民進黨團將黃國昌移送紀律委員會列入討論事項，民進黨立委吳思瑤透過臉書發文指出，雖知道藍白會透過表決封殺此案，但大家也知道，雖黃國昌的任期僅剩 6 天，違法行徑不能姑息，更不能縱容涉及惡意洩漏國家機密的犯罪行為，該提的案一定要提，「國有國法，院有院規！該算的帳還是要算！」

據民進黨團提案指出，黃國昌將機密會議中的國防機密資料攜出，進而可能洩密情事，無論是故意或過失，均已涉嫌違反「國家機密保護法」第 32 條、第 34 條，刑法第 109 條至第 110 條等，也違反「立法委員行為法」第 10 條、「立法院議事規則」第 48 條、第 50 條規範，將黃國昌移送紀律委員會。

不過，該提案遭藍白聯手透過人數優勢，以反對票 55、贊成票 48，否決民進黨團提案。

