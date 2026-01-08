綠提專法納民主假提供交通補助 公聽會學者意見不一

（中央社記者陳俊華台北8日電）民進黨團提案，投票日及前一日均應放假。立法院內政委員會今天舉行公聽會，學者認為，這是相對好的對案，不會動到現有投票制度，不宜貿然全面開放不在籍投票；另有學者說，台灣已屬高投票率國家，前一天放假將影響產業營運，且難以再提升投票率。

民進黨立法院黨團提出「強化民主投票促進法」草案，為保障公民返回戶籍地行使投票權，明定投票日及其前一日，均放假一日；為保障公民返回戶籍地行使投票權，各級政府機關應對從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，提供必要的交通補助及協助。

立法院內政委員會今天舉行「強化民主投票促進法」草案公聽會，邀內政部次長吳堂安、中央選舉委員會綜合規劃處長張玳綺、選務處長王曉麟等人，及邀學者專家列席。

東吳大學政治系退休教授謝政諭說，台灣民主已高度發展，可在通訊投票環節上加強，投票前一天放假不是關鍵所在，如果選舉不是那麼激烈，那民眾放3天假就會去旅行而不是投票；且若用錢補助返鄉，要如何查證是否有去投票，選務單位會增加許多麻煩。

中興大學國務所助理教授紀和均表示，該草案目的是創設親民投票制度，但民主國家多採投票日是放假日或週末，沒有投票前一天也放假的規定；台灣已屬高投票率國家，前一天放假不但將影響產業營運，且難以再提升投票率。

東吳大學政治系副教授陳方隅說，不在籍投票執行層面上，在選票移轉、保障投票秘密較有疑慮；台灣在全世界民主國家中，約7成投票率是非常高，沒有急迫性要再刺激投票率。如果投票前一天放假，是相對好的對案，不會動到現有投票制度，不宜全面貿然開放不在籍投票。

經濟民主連合智庫研究員黃承瀚表示，「民主假」的形式對於深化民主參與，有正向且不帶副作用的效果，如果只是採取便利投票措施來鼓勵政治參與，可能會有反向作用，不在籍投票是把選民從家鄉抽離，為何不鼓勵他回到家鄉參與民主投票，反而會讓民主深化更能實現。

吳堂安口頭報告時指出，該草案並未變更現行投票方式，對選舉制度影響程度小，如果社會各界對保障公民參政與社會成本間的衡平取得充分共識，內政部予以尊重。

吳堂安也說，全面實施不在籍投票在現實面會衍伸選務作業高度複雜，投票秘密無法維護，加上境外敵對勢力及不法人士危害選舉公平性問題，內政部重申，在現階段不宜貿然全面推動不在籍投票。（編輯：翟思嘉）1150108