綠提專法納民主假與交通補助 助人民便利行使投票權

（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立法院黨團推出強化民主投票促進法草案，當中包括投票放兩天假等規定，引發討論。民進黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，草案中除了有「民主假」，也有相關交通補助與協助，希望讓人民更方便行使投票權。

民進黨團所提強化民主投票促進法草案共有12條條文，明定為保障並促進公民行使選舉、罷免及公民投票權利，避免公民行使投票權時遭受不當或違法干擾，特制定本法，另也規定為保障公民返回戶籍地行使投票權，投票日及其前一日，均放假一日。

草案規定，為保障公民返回戶籍地行使投票權，各級政府機關應依其職權制定、訂定相關法令，對於從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，提供必要的交通補助及協助。

鍾佳濱今天在立法院受訪，對於民進黨團提出強化民主投票促進法草案，當中規範「民主假」等議題，作相關說明。

鍾佳濱說，民進黨團提出這部草案，是希望國家強化民主的過程中，讓人民可以更方便行使投票權，當中包括如何協助民眾排除投票障礙，例如提供必要的交通補助及協助，以及投票日及其前一日均放假，民進黨團認為這都有助民眾行使公民權，外界關注的「民主假」只是草案中的一部分。

鍾佳濱表示，除了上述部分，草案也明定，對於妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票公正性等行為，必須加以規範。

此外，媒體詢問，現行中國籍配偶取得身分證年限為6年，國民黨立法院黨團提案主張應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年，但因中配的父母若符合一定條件，可來台依親並納健保，引發外界討論。

鍾佳濱認為，使用國內健保資源時，民眾非常在意的部分就是公平性，包括旅居國外的僑民等，是否盡到公平負擔義務，社會所關注的不會分是僑民還是中配。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪時則說，從現行的國家制度來看，關於中配相關入籍年限，或是對於其家人的居留、享有健保權利等，其實都優於其他國籍的配偶，因此很多民眾希望能秉持憲法的平等性原則，不需要對特定族群給予額外特權。

吳思瑤指出，這也是民進黨團一再提及中配6年改4年的入籍年限修法，不僅傷害平等性、一致性，在民主滲透上也可能大開後門，更可能衝擊民生福祉，也就是享有健保的權利，希望在野黨不要一意孤行，不要執意地給特定族群開後門、給特權。（編輯：蘇志宗）1141201