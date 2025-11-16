綠提案保護沈伯洋！ 羅智強表態反對到底：打壓陸配不值得同情

民進黨團提案保護沈伯洋，羅智強表態反對到底：打壓陸配不值得同情。（圖：羅智強臉書）

綠委沈伯洋遭中共通緝，民進黨團提案譴責要求保護，在立法院會逕付二讀。國民黨立委羅智強今天（16日）在臉書貼文，對於民進黨提案要立法院保護沈伯洋，我直接表態：門都沒有，我絕對反對到底！

羅智強表示，這兩年在台灣，打壓陸配最用力的民進黨立委就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋。所以，當看到沈伯洋被中國大陸通緝，真是一點也不值得同情。沈伯洋是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委！提案修《兩岸人民關係條例》，要求陸配若要從政，必須「放棄中華人民共和國國籍」。但事實上，由於兩岸同屬一中憲法架構，有「主權互不承認」的政治障礙，要陸配放棄對岸「國籍」根本不可能，賴清德乾脆跳過修法，展開大追殺、大清算。許多在台灣生活幾十年、一票一票贏得選舉的陸配，都因為沈伯洋的主張，而被民進黨剝奪公職。

羅智強痛批沈伯洋不只追殺陸配，連在中國做生意或有妻小在中國的台灣人也不放過，抹紅這幾十萬人是「高風險群」，還要民進黨設「專門的作戰中心」去監控他們。在沈伯洋的推動下，不只參政陸配被剝奪參政權，已有許多陸配直接被民進黨政府剝奪身分拆散家庭、迫使骨肉分離！

當賴清德要求立法院長韓國瑜保護沈伯洋，民進黨也提案要立法院保護沈伯洋，羅智強認為很好笑，賴總統有軍隊都不能保護沈伯洋了，請問立法院如何保護，他想問沈伯洋清算陸配時，賴清德有沒有以「總統」身分保護陸配？民進黨要不要提案，譴責賴清德和沈伯洋清算陸配？