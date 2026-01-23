綠提案將黃國昌移送立院紀律委員會 藍白聯手封殺

（中央社記者林敬殷台北23日電）民眾黨立委黃國昌19日出席立法院外交及國防委員會，並攜出列為機密等級資料。民進黨立法院黨團今天向立法院會提案，認定黃國昌涉嫌違反國家機密保護法等，應移送立法院紀律委員會。不過，藍白立委聯手以人數優勢封殺。

藍白立委在20日立法院程序委員會以人數優勢，將議事日程草案提報院會處理。立法院會今天表決朝野立委各自提議的議事日程草案，民進黨團將黃國昌移送紀律委員會的提案列為討論事項。

廣告 廣告

民進黨政策會執行長吳思瑤會前表示，雖然知道提案會遭藍白聯手表決封殺。但大家也知道，黃國昌的任期雖然僅剩6天，但是違法行徑就是不能姑息。

經表決結果，藍白以55比48，封殺民進黨團提議的議事日程草案，除了黃國昌移送紀律委員會提案外，包括115年度中央政府總預算案、8年新台幣1.25兆元國防特別條例等案，均全部遭到封殺。

立法院外交及國防委員會19日舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行案項進行機密專案報告，並備質詢。黃國昌當天上午參加委員會並質詢，離開時將機密資料帶走，被國防部、立委及立法院議事人員發現，國防部官員隨即追出，正好遇到折返的黃國昌，黃便把帶走的機密資料交還。

民進黨團隨後譴責黃國昌違法攜出資料，20日前往台北地檢署告發黃國昌違反國家安全法、洩密等罪，台北地檢署已完成分案。21日向立法院調閱監視器畫面，並於今天提案，要求將黃國昌涉嫌違反國家機密保護法等法，將黃國昌移送紀律委員會。

民進黨團提案指出，黃國昌將會議中的國防機密資料攜出，進而可能洩密情事，無論是故意或過失，均已涉嫌違反國家機密保護法第32條、第34條，刑法第109條至第110條等法律，也違反立法委員行為法第10條，立法院議事規則第48條、第50條之規範。將黃國昌移送紀律委員會。（編輯：蘇志宗）1150123