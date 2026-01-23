綠提案將黃國昌移送紀律委員會 藍白聯手封殺無緣排入議程

民眾黨立院黨團總召黃國昌稱不小心將國防機密文件帶出委員會，綠營提案移送紀律委員會。李政龍攝



民眾黨團總召黃國昌攜出國防特別條機密會議文件，爭議仍在發酵。民進黨立院黨團今（1/23）提案，將黃國昌移送紀律委員會。但民進黨團所提議程遭藍白聯手封殺，該案未列入。

立法院外交國防委員會週一（1/19）邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，進行秘密會議。不過，黃國昌卻被發現一度將機密資料帶出會議室。

黃國昌對此表示，是不小心攜出30秒，發現後立刻返還。不過，民進黨團調閱監視器畫面後發現，攜出時間約1分15秒，且其中42秒屬於監視器盲區，無法拍攝，認為有疑慮。

因此，民進黨團提案指出，黃國昌將會議中的國防機密資料西出，進而可能洩密情事，無論是故意或過失，均已涉嫌《國家機密保護法》第32條、第34條，《刑法》第109條至第110條等法律，也違反《立法委員行為法》第10條，《立法院議事規則》第48條、第50條之規範。將黃國昌移送紀律委員會。

不過，民進黨團提案議程，遭藍白聯手封殺，該案未列入討論事項。

