綠提案將黃國昌送紀律委員會！藍白聯手封殺

▲立法院外交國防委員（19）日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，進行秘密會議。不過，民眾黨立院黨團總召黃國昌離開會議室時一度將機密資料攜出，引發爭議。（圖／葉政勳攝，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交國防委員（19）日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，進行秘密會議。不過，民眾黨立院黨團總召黃國昌離開會議室時一度將機密資料攜出，引發爭議，黃解釋是不小心攜出30秒，發現後立刻返還。不過民進黨質疑恐洩密，不只到北檢告發，今（23）日也在院會提案，將黃國昌移送紀律委員會，該案表決後遭封殺。

資深媒體人黃揚明說，如果在野黨團反對這個案子，就中計了。民進黨期待的是這個議題能燒多久算多久，特別是要營造在野黨都是共犯結構。「我甚至認為民眾黨團應該主動提案將黃移送紀律委員會自請處分。反正，黃國昌早就遞辭呈，移送紀律委員會根本沒差。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

卓榮泰喊話辯論總預算又改口 黃國昌酸龜縮：賴清德快上場救阿斗

黃國昌和解蔡正元 他評卸下太陽花偽裝：或許突赴中祭祖尋根

還原黃國昌帶走機密資料！林楚茵斥：不把國安當一回事令人憤怒