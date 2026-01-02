綠提案譴責中共軍演 藍白挾人數封殺未能列案討論

共軍去年12月29日宣布在台灣周邊舉行環台軍演，引發全球關注。民進黨團提案，呼籲立法院作成決議，嚴厲譴責中共軍演，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁。由於今天(2日)的立法院會議程未確定，民進黨團漏夜在議場前排隊、搶先遞案，但再度遭到藍、白立委封殺，無法列入討論。對於民進黨團提案譴責中共軍演，國民黨立委徐巧芯表示，支持譴責中共軍演，但政府也應說明如何善待國軍。

共軍東部戰區於去年12月29日至31日傍晚，在台灣周邊舉行環台軍演，演習內容包括對台灣進行實彈射擊，此舉引發日本、歐盟、美國等國家齊聲撻伐。民進黨團為此提案，呼籲立法院代表中華民國全體國民譴責中共軍演。

民進黨團提案指出，針對中國在我國周邊發動針對性軍事演習，干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全，表達最嚴厲的譴責，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁，切勿誤判情勢，意圖以武力改變現狀。

提案內容也提到，中華民國立法院秉持「同島一命」精神，無分朝野黨派，堅定支持強化我國國防戰力與社會韌性，並將持續推動相關國安法制建設，以確保國家安全，以及呼籲國際社會正視中國威權主義對外擴張風險，共同遏止威權勢力破壞以規則為基礎的國際秩序，以維護印太區域的自由、開放與繁榮。

由於2日立法院會議程尚未確定，民進黨立委1日連夜在議場前輪值守候，2日成功搶先遞案。民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，藍、白立委掌握的程序委員會，不斷封殺民進黨團的提案，破壞過去立法院的議事常規跟慣例；因此民進黨團漏夜守候就是為了搶先遞案，他呼籲朝野應共同站在中華民國立場，共同譴責中共軍演。鍾佳濱：『(原音)當然按照過去我們的經驗，可能這樣的一個議程提案，在一開始表決的時候，就被藍白挾多數而再度封殺，但是我們就要逼迫國民黨跟民眾黨在新的一年他們要拿出態度、拿出立場，向國人證明到底誰在捍衛中華民國、誰在保護我們中華民國2,300萬人民，我們共同珍惜的自由民主法治的體制。』

對於民進黨團提案譴責中共軍演，國民黨立委徐巧芯受訪表示，除了譴責中共軍演，更重要的是立法院已通過為軍人加薪的相關修法，希望行政院盡快依法編列相關預算，讓預算案能盡速審查。徐巧芯：『(原音)所以我個人我認為譴責中共軍演，我是支持的，但是你不能話只說一半啊，就是說除了中共軍演之外，更重要的是我們要提升國防戰力，這件事情是基層的軍官士兵 ，他們有沒有被善待。』

不過，上午院會確認議程時，藍、白立委再度挾人數優勢，封殺民進黨團的提出的議程草案，也就是民進黨團提出的譴責中共軍演案無法被討論。(編輯：宋皖媛)