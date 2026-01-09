綠提處理復議案為總預算解套 遭藍白否決僵局仍未解

（中央社記者林敬殷、王揚宇、王承中台北9日電）115年度中央政府總預算案於去年10月7日遭民眾黨立法院黨團提出復議，無法付委審查。民進黨團今天在立法院會提案，要求處理復議案，盼為總預算案解套，不過，藍白黨團聯手，以59票比50票，封殺民進黨團提案，總預算案僵局未解。

民眾黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，於去年10月7日對115年度中央政府總預算案提出復議。

前民眾黨主席柯文哲2日為民眾黨立委陳昭姿推動的人工生殖法草案，拜會朝野黨團，民進黨團總召柯建銘利用柯文哲拜會的機會，遊說民眾黨團支持總預算案及國防特別條例草案。

不過，立法院程序委員會在6日排定議事日程時，並未通過民進黨團提案，將復議案排入院會討論事項議程，反而通過由民眾黨立委劉書彬代表藍白的提案，將議事日程草案送院會處理。

民進黨團今天在院會再次提案，要求增列該復議案列入討論事項議程，遭藍白兩黨反對，立法院長韓國瑜裁示表決。經過表決，藍白以59票比50票，封殺民進黨團提案。

此外，媒體報導，國民黨團擬針對TPASS通勤月票等部分項目，先行付委審查。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱會前受訪說，根據預算法規定，在年度總預算案未如期完成審議時，在有些情況下可先行動支，而就文字的原意來看，是行政院可針對急迫、必要的事項，請立法院同意，但現在立法院最大黨（國民黨）卻挑其想要通過的通過，為何不全案進行審查。

而國民黨立法院黨團書記長羅智強受訪時則表示，基本上國民黨團都希望賴政府能夠先合法編列預算，面對現在總預算的僵局，解鈴還須繫鈴人，希望賴政府盡快編足軍人加薪、退休警消保障的相關預算。

連同稍早第6度遭否決，無法付委審查的新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，民進黨團變更議程於社會福利及衛生環境委員會排審人工生殖法草案，但民進黨團尋求柯文哲及民眾黨團合作的2項重大議案，並未獲得正面結果。（編輯：蘇龍麒）1150109