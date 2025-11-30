綠提選舉放2天假 黃國昌轟：為阻擋國內移轉投票的策略

民眾黨主席黃國昌。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞]

針對國民黨團、民眾黨團推「不在籍投票」專法，明定投票權人可移轉投票或指定場所進行投票，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」反制，明定投票日及前一日均應放假一天。民眾黨主席黃國昌今（30日）表示，會用最開放態度審慎討論是否投票前要多放假一天，但他也嗆，過去民進黨砍了勞工7天假，對於在投票前要多放假一天，「從來提都沒有提」，目前民進黨這些手段只是阻擋國內移轉投票的策略。

黃國昌今天上午出席新北市新店區「民眾加菜啦！」活動，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看民進黨團提選舉日、選前一日都放假，黃國昌直言，對民進黨來講，過去把「國內移轉投票」打成是中共介選，後來發現這謊言沒辦法繼續編下去了，現在就要透過其他的方式，來阻撓國內移轉投票。

廣告 廣告

黃國昌表示，他希望民進黨好好看一看世界各國，國內移轉投票早就成為常態了，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸。至於在國內移轉投票之外，是不是投票以前要多放假一天？民眾黨會用最開放的態度，來審慎討論。

黃國昌也批，很奇怪的是，過去民進黨砍了勞工七天假，今年要還給勞工假期，對於在投票前要多放假一天，從來提都沒有提，所以，目前看起來，民進黨的這一些手段，其實只是要阻擋國內移轉投票的一種策略而已。

黃國昌稱，最重要的目的是，民進黨就害怕年輕人出來投票，希望利用年輕人投票時，可能因為學業、工作，沒辦法出來投票，要阻礙年輕人投票，這才是民進黨真正最大的目的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港男子發起徹查宏福苑大火連署提4大訴求 竟遭國安警察帶走訊問

白批賴清德迫害徐春鶯 民進黨：民眾黨抹黑司法才是政治操作