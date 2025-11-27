綠提「公投、大選前一天也放假」 羅智強跟進將提案：別到時又反悔

各界專注的《公民投票法》（簡稱《公投法》），上星期立法院在藍白主導下，三讀通過修正案，恢復過去的「公投綁大選」。民進黨團雖不支持修法，但幹事長鍾佳濱在朝野協商建議，可在公投前一天加放一天假，讓民眾可仔細思考公投議題。對此，國民黨團書記長羅智強支持，將提案跟進民進黨美意。

國民黨立院黨團書記長羅智強。（圖／中天新聞）

現行公投法於民國108年修正，將公民投票日明定於8月第4個星期六，自民國110年起，每2年舉行一次，讓公投與大選脫鉤。

上週五立法院會表決，三讀修正通過公投法第23條條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，恢復公投綁大選。

廣告 廣告

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／中天新聞）

期間，民進黨團表達反對立場，不過鍾佳濱在朝野協商時提再修正動議，主張若是要讓公投完善，應該公投前一天放假。

對此，羅智強今（27）日受訪時提到，對於民進黨團上次朝野協商時，提出「公投前放假一天」提案就覺得非常好，既然公投與大選已經合併舉行，他的辦公室也將會提案，會依照民進黨「讓大家可以好好想一天」的美意跟進，讓公投、選舉前一天放假。

公投綁大選修法三讀通過。（圖／中天新聞）

不過，羅智強也喊話，希望民進黨屆時別因為他的提案，「半夜吃西瓜」提出反對，「既然有讓民眾多放一天假的美意，羅智強支持」。

延伸閱讀

1.25兆國防預算！羅智強轟賴清德：對人民吝嗇卻對美國裝大爺

影/宏福苑惡火奪44命 國民黨團記者會前默哀：希望香港平安

美建議台出資升級菲美軍基地 藍委轟：台灣被當成「盤仔」