綠提「民主假」反制藍白 鍾佳濱：包含交通協助、規範妨害投票
〔記者謝君臨／台北報導〕藍白推動「不在籍投票」制度，立法院民進黨團質疑恐造成選務困難、中國滲透等風險，並提出「強化民主投票促進法草案」做為對案，明定投票日及前一日均應放假一天。民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，「民主假」只是法案的一部分，當中還有包含交通協助、對於身障者、長輩投票的必要支持、妨害投票的規範等。
鍾佳濱說，現行「公投法」、「選罷法」都規定，投票日當天為應放假日，民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，目的就是要讓人民可以更方便的去行使他的投票權。這當中包含兩部分。首先，對於投票障礙，設法提供排除或協助，比如說在交通上怎麼樣協助，對於年輕人、身障者、長輩也給予必要支持。另外，對於妨礙投票自主、破壞投票隱私，散播資訊影響投票公正性的行為，也加以規範。
鍾佳濱指出，有關於所謂的「民主假」，只是投票促進法當中的一個部分，在這部法律裡面，還包含其他的交通協助，還有對特定身分選民的幫忙，以及對於妨礙選舉公正、刺探人民投票隱私等不當行為的禁止。
鍾佳濱強調，這部投票促進法當中，無非就是國人在經歷過種種投票過程後，民進黨團把這些現象，需要政府協助、禁止的，明確予以規範。
