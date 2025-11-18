綠揶揄公務員1官佔2缺「一心二用」難怪出錯連連？盧秀燕︰沒有違法

台中市民進黨議員何文海、李天生今18日聯合總質詢（見圖）。何文海表示，台中市日前爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕讓前環保局長陳宏益下台，轉任技監，但經他調查，事實上包括環保局長陳宏益及多位首長，一官佔二個職缺，分別是以技監或參事的身份代理局處首長，他痛斥，局長佔事務官的缺又實際上做政務官的事，他問︰難道盧秀燕整個市府團隊找不到好人才可以來升任這些職務?一定要一個局長佔二個位子?這也難怪原本技監、參事及參議是以幕僚單位協助政事，導致市府整個螺絲鬆了，出錯連連。

廣告 廣告

何文海表示，目前台中市31個局處首長，扣除掉中央一條鞭任用的如人事、主計、政風、警察、消防外，26人中竟然有高達6人是「代理局長」，包括台中第一大局民政局長吳世瑋、主管重大建設的建設局長陳大田、職司城市發展的都發局長李正偉及文化局長陳佳君等，都是參事或技監代理局長。

何文海說，局處首長1人佔2缺、一心二用難怪狀況百出，包括台中市區里整併一拖7年，眼見盧秀燕市長就是要把燙手的山芋丟給下屆市長，如果市府多一個正職的參事，是否就可以協助吳世瑋做區里整併的工作？

另，盧秀燕最近因為爵士音樂節打鼓被打上恐怖光影而在網路上流傳，文化局主辦爵士音樂節，是不是陳局長太忙?又要做局長又要做參事又要管綠美圖開幕，才會沒注意承辦團隊有問題，害盧秀燕面具成為萬聖節主角?

盧秀燕則指出，沒有違法，就像中央部會很多政務官是跟學界借才一樣，她也是從公務系統裡面借將當局長，且未來市長上任，會有6個局長缺給新市長用人。