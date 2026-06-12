綠擋營養午餐法 藍批不顧民生

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國民黨立委徐巧芯（左起）、羅廷瑋、羅智強、張嘉郡12日舉行「營養午餐法惡意散會，沒收討論民生法案，民進黨出來面對！」記者會。（姚志平攝）

立法院教育委員會11日審議《營養午餐法》草案，卻遭民進黨立委們提案散會，阻擋法案審查。國民黨立委羅廷瑋、羅智強、張嘉郡及徐巧芯等人12日舉行記者會，抨擊民進黨漠視民生與產業發展議題，喊話民進黨應正面面對問題，讓法案審查能持續進行。

身兼教育委員會召委的羅廷瑋表示，《營養午餐法》攸關學生飲食品質、食材安全及家長權益，相關草案已有30多個版本待整合，原本希望透過逐條審查推動專法立法，卻在進入第一條審查前遭民進黨提出散會動議，導致法案無法繼續討論。

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羅廷瑋強調，無論是營養午餐、學貸利息補助或電競產業發展，都是攸關學生與青年權益的重要議題，呼籲執政黨正面面對問題，讓法案審查持續進行。

羅智強則指出，民進黨欠學生、電競產業及羅廷瑋3個道歉。他強調，《營養午餐法》是重要民生法案，參考日本推動營養午餐專法的經驗，有助於提升飲食與健康教育，但民進黨卻拒絕討論；此外，羅廷瑋日前赴日本考察營養午餐，行程均為自費負擔，卻被民進黨抹黑成公費出訪，綠營應當向羅廷瑋道歉。

徐巧芯表示，《營養午餐法》並非政治議題，民進黨阻擋審查，恐與先前批評赴日考察團有關。她指出，考察團赴日本是為借鏡當地推動營養午餐專法逾30年的經驗，教育部國教署也派員同行，希望作為未來立法的參考。