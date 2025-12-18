綠操作不副署逼在野推倒閣案 律師：賴、卓唱違憲雙簧推「帝制」

律師葉慶元。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德「在野獨裁」說，以及綠營操作在野黨若不滿行政院長卓榮泰「不副署」就應倒閣，重新定義民主憲政概念惹議。律師葉慶元今批，整起事件就是賴、卓唱違憲雙簧，拒絕依照憲法規定公布法令，賴推行的是「帝制」。

葉慶元表示，依據憲法規定，對立院三讀通過法案覆議失敗，行政院長應即接受、不能拒絕副署，今天要解開違憲亂政的結，就是賴清德、卓榮泰要認知「我們是民主國家，必須尊重多數民意」。

葉慶元批評，如今賴清德就是少數總統，又拒絕國會過半數聲音，這就是少數執政的違憲亂政；賴這套國家元首有權力審核甚麼法律能不能公布理論，還真的是清朝「德宗」光緒皇帝時候頒布的憲法。

葉慶元舉例，光緒時的欽定憲法就提到，君上神聖尊嚴不可侵犯，凡法律雖經議決，未奉詔命批准頒布都不能見諸實行這不就是賴清德今天講的事情：「立法院通過的法令，我沒有核准是不可以執行的」。

對綠營嗆聲倒閣， 葉慶元反問，若倒閣成功換一個新的行政院長，行政院還是不副署，總統還是不公布呢？若倒閣後國會改選藍白仍是多數，賴政府就會副署相關法令？賴清德就會接受公布法令？民進黨喊倒閣不能解決問題。

葉慶元說，民主國家最基本就是法律規範須要由人民選出代表制定，這才叫民主國家，若國家元首可自行決定什麼法令公布與否，這不是民主，是帝制；就算卓榮泰不副署相關法案，賴清德仍應公布法令，否則就應受法令制裁。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，憲法規定，財劃法修正案覆議遭否決行政院長應即接受該決議，等於總統要公布財劃法修正案，如今行政院長應副署不副署是不應該也不可以發生的不合理情況。

劉嘉薇說，民主政治基本原則就是多數決，多數引領國家發展，少數要服從多數，「清德」宗卻讓少數成主導力量，不符合民主政治多數決常態；如今在台灣教政治學與憲法課程教不下去，該怎麼做卻不怎麼做，如何向學生交代。

劉嘉薇表示，藍白現在在全國就是多數民意，卓榮泰不副署凸顯賴政府知法玩法，在憲政秩序上鬼打牆，行政院長不副署總統公布法令，形同不同意總統公布的法令，那應該辭職，否則總統也應撤換行政院長？

