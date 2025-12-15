綠擬不副署、不公布財劃法 藍轟毀憲亂政 便當會架空國會

國民黨立法院黨團今開記者會痛批賴清德政府踐踏憲政體制、以便當會架空國會。多名藍委直指，問題不在單一行政院長，而是賴卓體制系統性破壞依法行政原則，已對台灣民主與法治造成重大衝擊。（張睿廷攝）

民進黨政府面對財劃法爭議，擬採「不副署、不公布」策略，遭到在野黨齊轟此舉根本是毀憲亂政。國民黨立法院黨團今開記者會痛批賴清德政府踐踏憲政體制、以便當會架空國會。多名藍委直指，問題不在單一行政院長，而是賴卓體制系統性破壞依法行政原則，已對台灣民主與法治造成重大衝擊。

國民黨立委羅智強指出，依據憲法增修條文，行政院對立法院通過的法律若有意見，可以依法提出覆議，但覆議遭否決後就應接受結果，憲政體制並未賦予行政部門選擇抗拒或不執行法律的權力。他直言，賴清德、卓榮泰如今的作法，等同把自己當成大法官，質疑便當會是否已凌駕憲法，變成新的憲法法庭。

羅智強批評，賴清德不該把過去在台南市長任內癱瘓議會的那一套搬到國會，並點名前車之鑑就是韓國前總統尹錫悅，直指想變成「賴」錫悅，台灣人民不會接受。

國民黨立委李彥秀表示，就算換掉一個卓榮泰，毀憲亂政仍可繼續，賴清德依舊能當有權無責的大總統；而且，卓榮泰昨天還自稱要持續擔任憲法守門人，但所有法律人都很清楚，民進黨正在破壞台灣好不容易建立起來的法律與憲政體制，過去的執政者都會自我限縮權力，從未有人違背法律，還公開宣稱自己是憲法守門人。

國民黨立委吳宗憲則表示，任何受過法律訓練的人，看到民進黨目前的作法都會感到震驚，因為這已攸關國家憲政制度的存亡。他指出，當總統開始以便當會取代人民選票，讓國會三讀通過的法令因為一場便當會就形同不存在，等於是以黨內會議架空國會，國家正被一步步推向專制獨裁的道路。

國民黨立委洪孟楷則肯定立法院長韓國瑜不出席總統茶敘，洪並喊話賴清德不要再試圖拉韓國瑜背書，台灣政治混亂的根源就在賴清德，自己把鍋砸了，卻想拉韓國瑜來背書，甚至要求卓榮泰不副署。

洪孟楷提到，執政黨不要以為在野黨會提倒閣，因為換下卓榮泰，還會有千千萬萬個卓榮泰，民進黨若要提倒閣就自己提，不要以為國民黨會掉進民進黨的圈套，最後擺爛，2026年、2028年就交由民意審判。

國民黨立委葉元之對現況感到非常遺憾，他說，總統直選已30年，竟然還有立委要坐在立法院呼籲民進黨依法行政，法律白紙黑字寫得如此清楚，若行政院可以隨便找一個理由就不依法行政，法治社會勢必崩壞。他反問，若照這種邏輯，人民是否也可以說繳稅違憲、不遵守交通規則違憲，全部拒絕遵守。葉元之也直言，卓榮泰自稱是民主憲政的守門人，那只是他自己覺得，而且還只是40%的人覺得；賴清德當初宣稱要用更大的民主解決民主問題，現在卻是用個人的便當會來解決民主，完全背道而馳。

