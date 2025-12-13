綠擬再杯葛停砍年金修法 鄭麗文：瓦解台灣團結最大罪魁禍首

國民黨主席鄭麗文與雲林縣長張麗善。截自鄭麗文臉書



記者周志豪／台北報導

立院昨三讀通過停砍公教年金修法，再遭執政黨反彈。國民黨主席鄭麗文今批，民進黨用各種惡言惡語挑撥不同職業間矛盾、製造世代仇恨，是瓦解台灣團結最大罪魁禍首；違憲杯葛國會多數通過修法，為破壞民主做最壞示範。

鄭麗文表示，希望青銀共創、世代共榮，照顧軍公教才是真正保衛台灣、保障國家安全最重要基石，國民黨會堅定為軍公教謀取合理福利，提升大家參與軍公教士氣與意願，希望民進黨不要扯後腿破壞台灣團結。

廣告 廣告

鄭麗文指出，當前軍公教年改都應到重新調整與改革時機，但當在野黨認真推動相關社會福利、社會安全法案，執政黨卻正事不做、為反對而反對，一昧杯葛國會多數通過的如軍人加薪、公教停砍年金等重要法案。

鄭麗文說，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石？現在不僅國軍過去無法招募足額職業軍人，連公教人員報考數都連年大減，當這個基石不斷的被腐蝕沖刷時，執政黨卻視而不見。

雲林縣長張麗善也表示，年金逐年遞減將讓公務體系沒有足夠人才，之前沒辦法給予軍公教應有保障，昨天修法是平反、還公道，對公務員是誠信允諾；而讓軍公教有保障，才願犧牲奉獻服務，才有新人願意投入。

更多太報報導

停砍公教年金 卓榮泰批「倒行逆施」：政院會合法合憲確保退撫基金永續

停砍年金三讀！銓敘部：退撫基金提早4年破產 公教給付缺口逾2千億

政院重批停砍公教年金修法倒行逆施 年改階段性成果前功盡棄