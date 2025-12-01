綠擬助攻《憲訴法》公投連署 鍾佳濱：民主國家展現更大的民意都支持

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。資料照。陳祖傑攝



民間團體正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，民進黨討論是否助攻，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/1）表示，公民團體自發性的行使公民權，這是民主國家常見的現象，「更大的民意，我們都支持。」

對於民團發起《憲法訴訟法》公投，鍾佳濱表示，目前黨團對於公民團體發起的直接民權的行動，黨團一向相信，民主除了代議制度之外，也需要公民的直接投入參與，直接民權是對於代議制度一個最好的監督跟制衡。因此，「更大的民意，我們都支持。」

傳民進黨與民團會商，鍾佳濱說，不了解此說法，民團跟民進黨各公職人員或其他的同事，都經常保持聯絡，還是要強調，公民團體自發性的行使公民權，這是民主國家常見的現象，「在台灣我們也是肯定、支持。」

