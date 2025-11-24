綠擬徵強棒阻蔣萬安連任 吳怡農自薦拋「3優勢」爭取出線

吳怡農自稱具備「三大優勢」，盼爭取民進黨提名，投入2026台北市長選戰。（圖／周志龍攝）

隨著2026地方選舉逼近，民進黨選舉對策委員會陸續敲定縣市長候選人，其中在台東、宜蘭、苗栗等地人選皆已啟動備戰。然而在首都台北市，在國民黨現任市長蔣萬安連任呼聲高漲的情況下，外界認為綠營若要掀起翻盤氣勢，仍需端出更具戰鬥力的候選人與策略。目前人選尚未底定之際，壯闊台灣理事長吳怡農今（24）日主動拋出「三大優勢」，爭取綠營支持、投入台北市長選戰。

民進黨秘書長徐國勇日前談及台北市長人選時強調「沒有難產」，並指出黨內人才眾多，包括沈伯洋、王世堅等人皆在可考量範圍。不過，外界分析認為，蔣萬安任內整體施政未引發大規模爭議，加上台北市長期藍大於綠的選民結構，因此具備高度連任優勢。儘管綠營內部有人力拱王世堅出馬，但王坦言蔣萬安連任機率高達95%，並明確表示沒有參選意願。

雖被視為綠營強棒，但王世堅多次表態無意參選台北市長。（圖／CTWANT攝影組）

對於民進黨而言，2026台北市長選戰是一場硬仗。有意爭取提名的吳怡農提出自身三項優勢，第一，他看到台北未來的問題，並且有解決方法。台北不可以再等了，面對 AI 即將帶來的失業潮、以及下一代的就業不確定，台北市應該積極佈局：特別是孩子的教育。然而，市府沒有準備，黨內也沒有人選提出政策討論。

吳怡農進一步表示，第二，自己能擴大社會支持，重現「小英成績」。過去總統蔡英文在台北獲得兩次過半的得票。這證明了台北並不是無法撼動，市民期待理性論述、國際視野。而我過去的經驗，不論在跨國企業工作、創辦 NGO、或推動國際合作，都可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線。

輝達將進駐北士科，被視為替現任市長蔣萬安的連任之路增添不少助力。（圖／方萬民攝）

他指出，第三，自己持續學習和進步，強化社會對話。他知道 2023 年補選，讓人有所疑慮。但事實證明，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先。但輸在中山區的投票率比松山區低了10％，表示自己與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為沒有機會，因此沒有出來投票。其實，兩次的選舉在中山和松山獲得的支持，仍是綠營立委候選人的最高紀錄。所以接下一年，他會透過面對面的對話，把溝通工作做得更好。

吳怡農強調，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手的預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期，自己所學習到的。因此，面對台北市的選戰，他會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。

