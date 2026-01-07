綠擬推溫世政選南投 游顥轟賴清德最大錯誤

▲民進黨將徵召有「牙醫界劉寶傑」外號的新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長。（圖／翻攝世樺牙科診所臉書，2026.01.07）

[NOWnews今日新聞] 民進黨備戰2026地方選舉，將徵召有「牙醫界劉寶傑」外號的新北市牙醫師公會理事長溫世政，挑戰南投縣長許淑華。國民黨南投縣黨部主委游顥表示，許淑華的施政滿意度高達8成，民進黨強勢推出空降人選，連自己的地方人士都不認識，絲毫不尊重在地人，將是賴清德2026縣市提名的最大錯誤。

民進黨選對會原定今（7）日正式徵召新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長，因昨天空軍F-16V戰機夜間訓練疑似失事，記者會延期舉行。南投縣長許淑華上午在公開場合被追問，低調表示「等正式提名後再做回應」，她稱兩人並不認識，但「知道他是草屯國中畢業，是我的學長」。

兼任國民黨南投縣黨部主委的立委游顥表示，許淑華施政滿意度高達8成，執政成績有目共睹，政績和民意是競選連任的最大利器。南投縣民風純樸，一向講究人親土親，對於民進黨推出空降人選，連綠營地方人士都不認識，更別說不曾在地耕耘、沒地方服務，要如何競選？

游顥說，民進黨用空降收割，是要南投人「票投溫世政等同票投賴清德」？根本不尊重在地人，賴清德強勢從新北空降人選，將是他2026縣市提名的最大錯誤。

