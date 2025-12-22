綠擬推賴清德表侄挑戰基隆市長 謝國樑：做好市政可順利連任

賴清德總統表侄（姪）、基隆市議長童子瑋預計於24日獲得民進黨中央提名挑戰2026年基隆市長。對此，市長謝國樑今（22日）回應，最好的連任策略就是把市政做好，自然就有機會順利連任。

基隆市長謝國樑。（基隆市政府提供）

對於童子瑋可能代表民進黨挑戰基隆市長寶座，謝國樑表示，他想童議長的提名也是在意料之中，所以也恭喜他，市府會持續的以市政來做優先，把市政工作做好。

謝國樑強調，他在新北市長侯友宜上周拜訪時也提到過，最好的連任策略就是把市政做好，把市政擺在優先的位置，這樣子自然就會有機會順利的連任。

據了解，民進黨24日將召開中執會後記者會，正式對外發布第三波縣市長參選人名單，包括基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月，以及雲林縣立委劉建國3人都已接到開會通知，一旦確認，將獲得民進黨正式徵召投入明年地方選戰。

基隆市議長童子瑋。（報系資料照）

地方指出，童子瑋的家族背景深植基隆地方信仰體系，其祖父童永曾擔任慶安宮主委，該宮供奉的媽祖在當地被尊稱為「基隆媽」。童子瑋本人雖未直接宣布參選意願，但已在地方設置看板，表達隨時準備為基隆服務的態度。

據了解，童永是賴清德的親舅舅，童永的孫子是童子瑋，所以童子瑋是賴清德的表侄（姪），童喊賴清德為「表叔」。

民進黨祕書長徐國勇先前曾形容基隆市長人選「非常棒」，綠營內部普遍認為就是指童子瑋，評估其具備宮廟網絡、中央資源支持，加上議長任內展現的協調能力，是綠營在基隆最有勝算的選擇。

地方評估，若童子瑋參選基隆市長，所屬選區、仁愛區原本應選4席，勢必空出1席，但因基隆人口持續減少，依近年有關基隆市區的選舉人數，仁愛區選舉人數3萬3626人，今年立委林沛祥罷免案投票，選舉人數降為3萬3068人，若至明年6月持續下降，就有可能只剩3席。

賴清德總統。（總統府提供）

