綠擱置總預算報復不加碼普發 蔣萬安反擊

▲台北市長蔣萬安（左）出席遠見高峰會。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬線上登記入帳方式昨日上線，民進黨北市議會黨團也提議加碼普發現金，但遭到北市府否定，北市府總預算案昨送議會大會一讀，民進黨議員顏若芳不滿市府否定加碼普發現金提案，將總預算在內的17個市府提案全數暫擱。對此，台北市長蔣萬安今（6）日表示，民進黨議員要北市府用「老本」發現金，完全不合理，市府會持續與議會溝通。

蔣萬安今天出席遠見高峰會，會前被問到民進黨議員將總預算在內的17市府提案全數暫擱。蔣萬安回應說，中央是超收稅收普發民進黨議員是要北市府用老本，完全不合理，市府會持續與議會溝通。

翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡翠水庫管理局擬收補償費，遭台電董事長曾文生表示，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？蔣萬安表示，翡翠水庫管理局已對外說明，當然基本上，希望綠電的社會標準，包括風力、水力都能夠有一致標準。

