綠支持民團發起《憲訴法》公投？鍾佳濱：支持更大的民意

被問到民進黨對於民團推《憲訴法》公投連署的立場，民進黨團幹事長鍾佳濱1日表示，支持更大的民意。（中時資料照，姚志平攝）

面對藍白通過「公投綁大選」，民間團體有意以連署公投反制藍白，包括正在連署廢止《憲訴法》大法官評議人數限制、《選罷法》提案連署需附身分證等，而外傳民進黨也有意助攻，將於2日與民團會商。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱1日回應，支持更大的民意，但不了解將與民團會商等說法，因為民團與民進黨各公職都經常聯絡。

面對民團連署《憲訴法》、《選罷法》修法公投，鍾佳濱1日於立院受訪時表示，目前黨團對於公民團體發起的直接民權行動，相信民主除了代議制度外，也需要公民直接參與，所以直接民權是對代議士的最好監督制衡，因此支持更大的民意。

廣告 廣告

被問到外傳民進黨2日將與民團會商一事，鍾佳濱提及，自己不了解這個說法，但民團跟民進黨各公職人員都經常保持聯絡，公民團體自發性行使公民權利，這是民主國家常見現象，在台灣也是給予肯定跟支持。

此外，關於藍白擬推不在籍投票，民進黨團以「民主假」作為反制。鍾佳濱指出，目前《公民投票法》跟《選罷法》都規定投票日當天放假，但因民進黨團已提出「強化民主投票促進法」，目的是要讓人民可更方便行使投票權，其中包括設法排除或協助投票障礙、交通協助，以及投票日前一天放假等。

鍾佳濱強調，不要忘了該「強化民主投票促進法」當中，還有包括交通協助，以及對妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票公正性行為加以規範，所謂「民主假」僅是「投票促進法」其中一部分而已。

【看原文連結】