綠支持連署廢憲訴法公投 藍批「大惡罷2.0」

2026年會進入大罷免延長賽嗎？就在立法院藍白黨團聯手通過「公投綁大選」修法後，社群平台出現申請「自然人憑證」的浪潮。民團發起連署公投，主張廢止《憲訴法》和《選罷法》等法案，民進黨團近期也表態支持。據了解，民進黨團和民間團體將在明（2）日首度會商公投內容，藍營則批評這是「大惡罷 2.0」。

「公投綁大選」恢復 朝野過招牽動2026選情

上個月，立法院內藍白再以人數優勢三讀恢復「公投綁大選」，卻意外掀起申請自然人憑證的浪潮，社群平台上更出現教學訊息，原來是有公民團體希望能用公投來廢止過去藍白闖關的法案。

今年2月，有公民團體提出四項連署公投案，包含訴求廢止《憲訴法》中大法官評議人數限制；《選罷法》部分則有三案，其中包括罷免連署加嚴的修法。另外，民團也訴求廢止偽造、假冒個資連署的刑責，四項公投案的連署門檻都約為29萬人，如果成案就有可能和2026大選一同舉行，也讓藍營痛批，根本就是「大惡罷 2.0」。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，「我們把公投從鳥籠放出來之後，民進黨就要開始進行所謂的『大惡罷 2.0』。大罷免失敗之後，你要再把公投變成政治鬥爭的武器的話，我相信台灣人民的眼睛是雪亮的。」

民團提公投廢修法。圖／台視新聞製圖

用「更大的民意」解套 綠營週二與民團會商

民進黨團表態支持，並表示藍白強推的法案，要用「更大的民意」來解套。根據了解，綠營也將在週二首度與民團會商，討論公投事宜。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，黨團對公民團體所發起的直接民權行動一向抱持支持態度。他強調，民主除了依靠代議制度，也需要公民直接投入參與，只要能展現更大的民意力量，黨團都予以支持。民進黨團也指出，將以實際行動投入相關工作。據了解，部分民進黨籍地方議員辦公室自上週起已開始協助推動連署。

即便在上回大罷免藍營抗罷大成功，但這回公投成案綁大選將攸關2026選情，也為地方局勢增添不少變數。

台北／黃子庭、郭致汎 責任編輯／蔡尚晉

