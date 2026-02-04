綠新北市長參選人提六大福利政見 劉和然轟「亂開支票」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日宣布六大福利政見，新北市副市長劉和然批評，若對新北市預算結構不了解的情況，就用開支票的方式處理政見，這是非常不好的現象及行為。（高鈞麟攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日宣布營養午餐免費、0到6歲免醫療部分負擔、老人假牙補助5萬塊等六大福利政見，皆是目前新北市政府尚未實施的政策。新北市長侯友宜4日受訪指出，在有限的預算，新北市府會全方位照顧所有族群。

新北市副市長劉和然4日則批評，若對新北市預算結構不了解的情況，就用開支票的方式處理政見，這是非常不好的現象及行為，尤其更不該發生在新北市。新北市的預算結構與人均預算一直偏低，都要審慎面對每一項福利措施、市政建設。

廣告 廣告

劉和然說，新北市從升格到現在剛好進入到大建設、大翻轉的時代，預算就是這麼多，必須要審慎評估如何分配。因為很多事情想不清楚，等到預算不夠時，到時又以舉債的方式，這都不是一個好的現象。

【看原文連結】