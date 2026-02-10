綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

今（10）日是民進黨新北市黨部受理議員初選登記的截止日，新北市長參選人、立委蘇巧慧上午在市議員擬參選人戴翎育等人的陪同下，不畏嚴寒前往林口市場掃街拜票爭取支持。她受訪時指出，登記完成以後，需要初選的地方，民進黨也會盡量讓大家都有表現的機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的參選人。





今早9時45分，蘇巧慧在戴翎育、新北市議員李宇翔特助李敏豪等人的陪同下，前往林口市場掃街拜票，並於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，民眾黨新北市長參選人黃國昌也同時在中永和掃街，民進黨新北隊是否會持續帶著小雞，一起走遍新北29區？

對此，蘇巧慧回應，今天已經是團隊第21場的市場拜年活動，很感謝戴翎育、李敏豪陪同他們一起來向林口的鄉親打招呼，新年就要到了，希望大家都好好準備、過個好年。

另，針對新北市議員初選登記狀況，蘇巧慧則說，地方黨部之後會跟大家報告，有哪些區域需進行初選，哪些是同額競選，所以應該大家的競爭比較沒那麼激烈。

她強調，登記完成以後，需要初選的地方，也會盡量讓大家都有表現機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的參選人，最後新北隊一定會推舉出最強的人選。

