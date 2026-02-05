即時中心／顏一軒報導

民進黨新北議會黨團今（5）日舉行總召集人暨幹部交接典禮，包含民進黨新北市長參選人蘇巧慧、新北市長侯友宜、議長蔣根煌、綠委張宏陸與吳秉叡等人到場見證祝賀，廖宜琨正式卸任總召，並將重責大任交付予陳永福。蘇巧慧表示，恭喜陳永福迎接挑戰，希望一起為新北繼續努力，朝更好的目標邁進。

廖宜琨率領原副總召蘇錦雄、原幹事長山田摩衣及原書記長顏蔚慈，將職務分別交付予陳永福、李倩萍、周雅玲與李宇翔。

廣告 廣告

快新聞／綠新北議會黨團四長交接 蘇巧慧盼專業監督：一起朝更好目標邁進

民進黨新北市議會黨團四長今日正式走馬上任。（圖／民進黨新北市議會黨團提供）

蘇巧慧指出，陳永福議員長期在議會為地方發聲，這次能夠當上總召，便是他專業、資深、有領導力的最好證明；她也要特別感謝廖宜琨，在上一任擔任總召期間，真真正正扮演好統籌的角色，帶領議會黨團持續秉持專業、監督市政，推進新北市持續前進。

蘇巧慧提到，上屆幹部蘇錦雄、山田摩衣與顏蔚慈辛苦了，接下來她也會繼續和新任的陳永福總召、李倩萍副總召、周雅玲幹事長與李宇翔書記長，和全體新北市議會民進黨團一起努力！

她強調，監督不必對立，齊心為市民謀福利，我們一起邁向讓新北更好的目標，為新北繼續加油！

陳永福則表示，感謝黨團同仁的信任，將「總召」這份重責大任交付，但任「總召」，對他而言是世代經驗的傳承，過去幾年，看見黨團完成了世代交替，許多年輕議員展露頭角；現在自己接下這一棒，是希望結合「資深的經驗」與「年輕的戰力」，會做大家最堅實的後盾，讓經驗成為他們監督市政的力量，讓團結成為守護市民的依靠。

陳永福說，年底將進行地方大選，要特別提醒侯友宜與市府團隊三點；第一，選舉年更要市政優先。各局處首長應恪守職責，持續推動市政，不能讓施政節奏因選舉而停擺；第二，務必嚴守行政中立，不得濫用行政資源幫助替特定候選人，不能讓市府團隊變成「輔選團隊」，公器就是公器，分際一定要守住；第三，所有活動預算，都應回歸政策本質，不能假借市政名義卻行選舉之實，更不能讓市民的納稅錢變相成為選舉經費。

展望未來，陳永福強調，民進黨團向來共同承擔責任，黨團也將與蘇巧慧市長參選人一同並肩作戰，團結努力的目標只有一個，就是讓新北更好；而當然新北要好，台灣也要好；過去一年立法院紛擾不斷，也連帶影響地方施政與建設推動，期盼中央與地方都能回歸理性、穩定運作，讓國家更順暢。





原文出處：快新聞／綠新北議會黨團四長交接 蘇巧慧盼專業監督：一起朝更好目標邁進

更多民視新聞報導

黃國昌得拚了？民調已大幅落後13.5% 蘇巧慧謙卑回應了

民調苦追蘇巧慧 黃國昌自曝第二專長：三角形兩邊和必大於第三邊

蘇巧慧轟助理費除罪化 翁震州揭黨團協商紀錄控：白營「非誤刪」婚喪補助

