綠新北黨內初選登記首日 "青年會做事連線"搶頭香

政治中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

民進黨新北市議員初選登記第一天，張維倩、翁震州、彭一書、戴翎育，組成的「青年會做事連線」搶頭香，一早就來新北黨部登記、造勢。2026年的新北市議員選舉，民進黨將在11個選區提名34人。其中，第三選區的新莊、第八選區的土樹三鶯競爭激烈，可能進入民調初選接段。

四個人穿著白色上衣、牛仔褲，腳上踩著白球鞋，象徵勤跑基層。民進黨新北市議員張維倩、彭一書、翁震州以及新人戴翎育，組成"青年會做事陣線"，現身新北市黨部初選正式登記。新北市議員(民)張維倩表示，今天是第一個來我們新北市黨部，進行登記，希望有一個一馬當先，象徵好預兆。新北市議員(民)翁震州說，我們土樹三鶯目前的初選，是非常激烈的，一書希望可以跟我們學長姊們，我們一起脫穎而出。

2026年新北議員選舉，民進黨在11個選區，將提名34人。地方人士分析，第3選區預計提名4名，新莊現任3席綠營議員中，鍾宏仁確定交棒，林秉宥、翁震州拚連任，鍾宏仁確定交棒。新人則有立委吳思瑤前辦公室主任吳奕萱、前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟，以及前議員陳科名服務處主任翁昭仁，上演5搶4戲碼。第8選區土樹三鶯，也出現七搶五，除了有4位尋求連任的議員外，包括立委吳琪銘的兒子吳昇翰、上一屆的落選頭高乃芸，以及朱誼臻，兩人同爭女性名額。外界推估這兩個選區，可能將透過民調初選。新北市議員(民)翁震州表示，交通是我們新北市人民的痛苦，我們希望要有一個健康的人體，就需要有健康的血管，必須要有通暢的養分運輸，所以必須要有暢通的交通。新北市議員參選人(民)戴翎育表示，這次翎育是以新人來登記參選，也希望大家給翎育一個服務的機會，為我們新北市帶來新的活力。

從四號開始，為期一週的登記領表正式起跑，現任議員、新人，有的搶頭香登記造勢，有的算時辰，都要拚出好彩頭。

