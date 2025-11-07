綠昔轟普發現金窮台 黃國昌轟：無恥嘴臉

▲綠昔轟普發現金窮台，今稱德政，民眾黨立委黃國昌轟，民進黨無恥嘴臉令人歎為觀止。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.07）

[NOWnews今日新聞] 全民普發現金5日開放登記，至今（7）日10點已超過250萬人登記，一名民眾黨支持者在Threads發文並貼出一張圖，證明自己將1萬元拿去繳黨費，還說「要氣死青鳥」。對此，民眾黨主席黃國昌表示，民進黨當初不是說發現金是在窮台在賣台，是中共同路人，現在說這是民進黨政府的德政，痛批「民進黨無恥的嘴臉，讓人嘆為觀止！」

民眾黨立院黨團今日舉行「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，並於會後受訪。針對有小草喊普發現金1萬繳黨費，黃國昌表示，針對普發現金的這件事情，最重要的事情是大家要認清楚民進黨的詐騙嘴臉，為什麼說要先認清楚民進黨的詐騙嘴臉，當初不是說普發現金是在窮台、在賣台、是中共同路人。「請問一下卓榮泰、柯建銘、沈柏洋要不要出來道歉要不要出來道歉？民進黨那些側翼在幫忙炒作的人，不是說這是中共同路人在窮台賣台嗎？」

黃國昌痛批，怎麼現在突然180度華麗大轉身，說這個是民進黨政府的德政啊。民進黨無恥的嘴臉讓人嘆為觀止，無恥的嘴臉真的讓人嘆為觀止。

黃國昌也說，對於台灣民眾黨而言，過去1年多來，雖然遭遇民進黨對柯文哲進行黨檢媒三位一體的抹黑跟追殺，但是我們的黨員人數不斷的在攀升，不用普發10000塊以前，民眾黨員的人數就已經不斷在攀升了，今年在8月黨代表大會的時候，他已經把黨員人數攤升的幅度跟具體的人數，其實都已經公開做過說明跟報告，

