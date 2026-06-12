綠智庫新民調曝鄭麗文在高雄滿意度 不滿意者達58.4%

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新台灣國策智庫12日發布的民調中，包含總統賴清德、行政院長卓榮泰、國民黨主席鄭麗文等人的滿意度結果。 圖：李宣萱/攝

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉進入倒數，新台灣國策智庫繼發布台北市長參選人民調後，今（12）日發布高雄市長參選人民調的同時，也發表對總統賴清德、行政院長卓榮泰、國民黨主席鄭麗文等人的滿意度結果。賴清德與卓榮泰的滿意度均超過50%，反觀鄭麗文滿意度僅23.9%，不滿意度高達58.4%。

賴清德的滿意度為55.6%，以第十一選區、男性、40歲以上、教育程度為國中、政黨傾向為民進黨的比例較高；不滿意度為33.1%，以第四選區、女性、20至39歲、教育程度為專科、政黨傾向為國民黨/民眾黨的比例較高。無明確意見者有11.3%。

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卓榮泰的滿意度為50.5%，以第十一選區、40歲以上、教育程度為國中、政黨傾向為民進黨的比例較高；不滿意度為31.2%，以第二選區、20至39歲、教育程度為專科、政黨傾向為國民黨/民眾黨的比例較高。無明確意見者有18.3%。

鄭麗文的滿意度為23.9%，以第七選區、女性、40歲以上、教育程度為專科、政黨傾向為國民黨的比例較高；不滿意度為58.4%，以第十一選區、男性、20至39歲、教育程度為國中、政黨傾向為民進黨/民眾黨的比例較高。無明確意見者有17.7%。

台灣師範大學教授曾冠球指出，陳其邁滿意度76.3%，但賴清德滿意度降至55.6%，卓榮泰則為50.5%。這說明高雄選民對民進黨的支持似乎並非無條件支持，而是區分中央與地方表現。選民並沒有因為支持陳其邁，就完全接受中央政府。因此未來若中央爭議升高，仍可能對賴瑞隆造成負面外溢效果。建議賴陣營應避免過度綁定中央議題，水可載舟、亦可覆舟，把焦點留在高雄治理。

與此同時，20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均。20至29歲支持賴41.8%，30至39歲至39.4%。這表示民進黨雖然在高雄整體優勢穩固，但世代結構仍有某種裂縫。建議賴陣營應強化青年住宅、薪資與產業升級等議題；否則年輕選民可能成為未來最先流失的一群人。

此次民意調查經費來源為凱達格蘭基金會，由新台灣國策智庫委托趨勢民調執行，並以市話調查方法進行。母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。調查對象為戶籍在高雄市年滿20歲以上之一般民眾。調查時間為2026年6月9日至6月10日，晚上18:00-21:30進行。有效樣本數為1,094人，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權，在信心水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.96%。

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