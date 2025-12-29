綠曝北車上回演習是6年前！交長：頻率、次數確實不夠

民進黨立委點出，台北車站上一次實境演練已經是6年前。（圖／東森新聞）





今年跨年維安史上最嚴，民進黨立委點出，台北車站上一次實境演練已經是6年前，對此交通部長陳世凱坦承演練次數確實不足，而且1219的通報狀況不夠完善，後續會加強橫向單位的溝通聯繫。

即將迎來跨年、春節等假期，但在1219攻擊事件之後，各大車站要如何加強維安？民進黨立委就點出台北車站上一次實境演練已經是2019年。對此交通部長陳世凱坦承演練次數確實不足，而且1219的通報狀況不夠完善，後續會加強橫向單位的溝通聯繫。

立委（眾）林國成vs.交通部長陳世凱：「12月19號的張文事件，任何一個警鈴，任何一個報案的系統，完全蕩然無存。」

就在1219無差別攻擊之後，朝野立委關注交通部針對大眾運輸，如何精進安全維護。

立委（民）李昆澤vs.交通部長陳世凱：「台北車站為例，實境的演練是在2019年的8月，2021年到2024年兩次，是採用桌上推演的兵推的方式，（確實我們過去整個聯合防災中心，演練的頻率跟次數確實是不夠，以這次的事件看起來通報的狀況不夠完善。）」

不只通報系統不夠完善，1219當天很多民眾，第一時間都搞不清楚狀況，因此綠委要求細胞簡訊必須好好運用。

立委（民）林俊憲vs.交通部長陳世凱：「現在可以運用細胞簡訊的沒有包含四鐵都沒有，時代在轉變狀況在改變，我請交通部應該要把你相關的公共運輸，也要納入可以發送細胞簡訊的國安系統裡面。」

尤其在多鐵共構車站，台鐵、高鐵、捷運等，都屬於不同公司，身為主管機關，交通部又該如何整合。

立委（國）洪孟楷vs.交通部長陳世凱：「中央有一個標準出來，讓各縣市各大負責，航空商港捷運台鐵高鐵，都要一併適用，不要有化外之地嘛。」

即將迎來跨年、元旦，再到農曆新年，各大車站勢必湧現大量人潮，就怕各單位橫向聯繫不足，因此延緩通報速度，沒人能夠承擔再出現下一個張文。

