綠曝民調「49％支持年改」喊話在野懸崖勒馬 網友炸鍋戰翻

國民黨推反年改年，民進黨今（4）日公布最新民調，稱有49%認為應該繼續年金改革。（資料照／民進黨提供）

國民黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，民眾黨也表態支持，立法院最快12日進行表決。對此，民進黨今（4）日公布最新民調，稱有近50%的民眾支持繼續推動年金改革，27%贊成停止改革，不料結果出爐後，意外遭到許多網友酸：「32：0的多數」、「有公信力嗎？」

民進黨今天在臉書發文公布最新民調，指多數民意「持續」力挺年金改革，假如法案順利三讀，公教年金改革將不再推動，後果是退撫基金提前破產、全民買單，因此再次進行民調，認為結果清楚顯示，多數民意支持年金改革，而且即使是民眾黨的支持者，也跟主流民意一樣支持年改。

民調顯示，有49.%認為應該繼續年金改革，27.1%認為應該停止；被問到停止公教年金改革，會讓退撫基金提早破產，到時候要由全民的納稅錢來補貼公教退撫基金，有76.2%認為不合理，11.9%認為合理。

被問到這幾年政府補助勞保年金5170億元，每人平均5萬元，補助公保年金5800億元，每人平均100萬元，差距達20倍，這種狀況是否合理？有13.5%認為合理，有67.9%認為不合理。假如立法院通過停止年金改革，有52.1%表示不能接受，18.4%接受決議。

進一步交叉分析，除了民進黨、民眾黨支持者多數贊成公教年金改革繼續外，即使是國民黨支持者，也有多達6成以上反對「退撫基金破產全民買單」，認為「政府補助公保與勞保差距達20倍」不合理。

另外，所有年齡層中，30～39歲、40～49歲的民眾最支持年金改革，民進黨稱，因為關於世代正義、年金永續的重要性，夾在小朋友與老人家中間的三明治世代最能感同身受。

民進黨強調，民調的結果再清楚不過了，奉勸在野黨懸崖勒馬，不要與民意對撞，更不要透支未來、債留子孫。

然而民調曝光後，引發網友論戰，有一派表示支持：「支持改革！」、「支持繼續年金改革」、「支持勞工年金改革，讓年輕勞工領得到」、「支持年金改革，但是不能動到已退休人員的錢！從現職人員開始改革」、「這會拖垮財政的應該要改，不過應該沒這麼簡單，你立委就是比藍白少啊」、「贊成年金改革，別浪費納稅人的錢養米蟲」。

不過多數人都抱持懷疑態度，「你們出的民調有公信力嗎？」、「就跟32：0前的民調一樣，最後大烙賽」、「哪裡來的民調？誰接過電話？我看是冥調吧」、「又在造謠了」、「民調自己黨做的，你覺得會讓人相信嗎？」、「多數民意是喔？賴總統也是多數民意喔」、「假民調，自己門口做民調，太搞笑囉」。

另外，也有許多網友狠酸：「那1.25兆幹嘛不用來年金改革？拿來送美國有比較好？」、「民進黨浪費的錢拿來補貼應該夠了」、「1.25兆是全民買單嗎？好加在藍白擋下，不然百姓每人至少平均背5萬」、「1.25兆買空氣是債留子孫嗎？」

