綠本週提名南台灣3縣市長人選 選對會拍板議員初選不適用「禁大咖條款」

民進黨本週中執會將提名立委蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆參選嘉義縣、台南市、高雄市長。（合成畫面／鄒保祥攝）

民進黨高雄市、台南市、嘉義縣首長初選落幕，民進黨選對會今天（19日）拍板，本週中執會將提名立委蔡易餘參選嘉義縣長、台南市提名立委陳亭妃、高雄市提名立委賴瑞隆。另外，選對會達成決議，接下來登場的各縣市議員初選並無「禁大咖條款」，包含選對會成員，只要徵得當事人同意就可以使用相關圖像、影音。

據民進黨發言人吳崢轉述，今天下午選對會中決議，本週中執會依照初選民調結果，提名立委蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣長、台南市提名立委陳亭妃、高雄市提名立委賴瑞隆。至於連任縣市長人選提名，後續將安排時程提名。

日前民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣舉行縣市長初選時，祭出「禁大咖條款」，要求擬參選人禁止使用總統、副總統、行政院長，以及選對會成員等人圖片、影音。

不過據與會人士轉述，民進黨選對會今下午決議，在接下來登場的議員初選部分，「包含選對會成員，只要徵得當事人同意就可以使用」，除了中央黨部黨工外，因黨工仍受黨工服務辦法相關規範，要維持選務中立。

該人士補充說明，等同於議員初選沒有「禁大咖條款」，但有領中央黨部薪水的黨工職無法參與站台，「只要有支薪的都算」。



