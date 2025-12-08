綠桃園市長春節後提名…黃瓊慧揭心中「隱藏人選」：中壢議員彭俊豪很優質、知名度夠…年輕人會願意支持

現為藍營掌權的桃園市，對此民進黨目前尚未提名人選，桃園市黨部預計將在春節後提名，當中王義川、何志偉的討論度最高，外界相當關注。對此，桃園市議員黃瓊慧今（8日）上電台節目《新聞放鞭炮》透露心中人選，點名中壢議員彭俊豪能力、地方知名度夠，屬於年輕人願意選擇的人選。她也強調只是個人意見，雖說彭曾選輸兩次立委選舉，但當時應是時勢不到，現在一樣是有力戰將。

對於綠營在桃園的現況，黃瓊慧表示，2024年選完立委後，桃園就已經沒有民進黨立委了，變成孤兒；但2018年時，桃園的民進黨議員只有18席，到2022年時成長到23席，大家還是很努力在地方耕耘，民眾會看他們有沒有做事、新人給人感覺如何去選擇。

談到民進黨到底會派誰出戰桃園，黃瓊慧說，其實媒體也一直要她點名，如果以自己在看新聞的角度、觀察和個別人的經營模式，「隱藏版的人物可能還沒出現」。她指出，個人認為有機會選贏張善政、很優質的是中壢議員彭俊豪。



黃瓊慧表示，沒有人點過彭俊豪，但他在地方議題的處理、很多事情的判斷上頗有能力，以他年輕的角度去詮釋中壢，是很優秀的人選；不過彭也說不要害他，因為他是隸屬正國會派系的人。



黃瓊慧強調是個人意見，並說有很多人在支持彭俊豪，且他和張善政的特質能做出區別，屬於年輕人會願意投他的人選。



黃瓊慧提到，彭俊豪不是媒體曝光度高的人，之前選過兩次立委都落敗，但應是時勢還不到的關係，不然其實選舉模式相當成熟、人脈很充足。



有關桃園是否被民進黨拋棄，黃瓊慧也直言，黨中央其實蠻重視桃園，不會有棄守的情況發生，跟他們在地的議員都保持著緊密聯繫。

