綠桃市議員2／4開放領表登記 年後進行初選民調

民進黨中央黨部15日公告直轄市議員初選期程，2月4日至10日開放領表登記。(蔡依珍攝)

民進黨中央黨部15日公告直轄市議員初選期程，28日前中選會會確定各選區提名名額，2月4日至10日開放領表登記，若超額將於年後、3月2日至4月10日舉辦黨內初選民調，桃園以蘆竹、楊梅跟龍潭3區最可能進入初選，不過地方都表示：「沒到登記截止，誰也不敢確定要不要初選！」

桃園市議會本屆共63席，民進黨市議員不含原民席次，提名30席、當選23席，下屆桃園市議員區域議員和原民議員將各增1席，經桃園市黨部開會決議，桃園區應選12席擬提5席、蘆竹4提2、觀音2提1跟平鎮6提2，4區都較本屆減1席；其餘中壢11提5、八德5提3、楊梅4提2、龍潭3提1、龜山5提2、大溪2提1、大園2提1、新屋1提1都與本屆持平，總提名26席，但正式名額仍要經中執會通過後才算最後定案，依期程會在21至28日議決名額，29日發布選舉公告。

2月4日至10日開放領表登記，13日協調截止，隔日起放春假，25日中執會審查候選人資格，同意協調退選名單和同額競選區停辦民調，3月2日至4月10日執行直轄市議員黨內初選民調，必要時得展延一周，4月15日公告直轄市議員提名名單。

「不到登記截止最後一天，誰也不敢確定該依選區要不要初選！」各區已傳出不少民進黨新人有意挑戰消息，只要非同額競選區，就要新人和老將一起全民調，目前看來以蘆竹、楊梅和龍潭區最激烈，但綠營地方人士指出，依過去經驗，開放登記後往往會出現不少目前沒有浮現檯面的人選，每位現任議員都不敢鬆懈。

