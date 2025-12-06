綠桃市長之爭！ 何志偉年輕牌PK王義川空戰

2026年選戰開始，民進黨在桃園市長選舉中，總統府副秘書長何志偉、立法委員王義川和法務部次長黃世杰均被視為熱門候選人。 何志偉在桃園舉辦親子派對，以此展現其「年輕親和力牌」，同時王義川也在同一天表示，民進黨的桃園市長候選人將於一、二月間確定。

何志偉（圖／TVBS資料畫面）

王義川積極參與桃園活動，包括開直播品嚐桃園美食和開箱自己的服務處，以增加與選民的互動。 何志偉在親子派對中表示，他的支持者年齡範圍從0至100歲，何志偉強調，他的政策主要是透過與人們的對話和聆聽來形成，並認為這是他的天職。

王義川（圖／翻攝王義川YT）

王義川在活動中表示，桃園市長的人選將由黨中央在一、二月左右確定，並強調一切將聽從黨主席賴清德的安排。 立委郭昱晴表示，民進黨桃園市長的候選人尚未確定，民調只是參考，無論誰最終出線，黨內都將全力支持。

